南非汇市：兰特兑美元持平于七周高位，美联储升息预期重燃

标题新闻：瑞士央行总裁乔丹称在欧洲利率持续偏低的环境下，瑞士将继续执行负利率政策
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路透约翰内斯堡2月19日 - 南非兰特兑美元基本持平于七周高位，因美国通胀数据持坚，重燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能升息的预期，美国升息将使全球流动性收紧。
1638 GMT，兰特兑美元 报15.4200兰特。
市场密切关注通胀数据，从中寻找美联储今年是否升息的线索。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。
“美联储密切关注即将公布的数据，他们主要看两个数据，即消费者物价指数 (CPI)和薪资数据，这两个数据都有很大提升，所以升息的可能性犹在，”Rand Merchant Bank的利率衍生品专家Andre Eerenstein称。
对兰特来说，国内经济状况特别具有挑战性，因南非经济增长踌躇不前，今年遭受百年不遇的干旱，企业和消费者信心疲弱，信贷评级可能被下调至“垃圾”级。(完)
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路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
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