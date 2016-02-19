南非汇市：兰特兑美元持平于七周高位，美联储升息预期重燃

路透约翰内斯堡2月19日 - 南非兰特兑美元基本持平于七周高位，因美国通胀数据持坚，重燃美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能升息的预期，美国升息将使全球流动性收紧。

1638 GMT，兰特兑美元 报15.4200兰特。

市场密切关注通胀数据，从中寻找美联储今年是否升息的线索。美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息。

“美联储密切关注即将公布的数据，他们主要看两个数据，即消费者物价指数 (CPI)和薪资数据，这两个数据都有很大提升，所以升息的可能性犹在，”Rand Merchant Bank的利率衍生品专家Andre Eerenstein称。