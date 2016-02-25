南非汇市：兰特兑美元反弹，继周三大跌后市场恢复平静

路透约翰内斯堡2月25日 - 南非兰特兑美元周四反弹，周三因财长预算讲话未能让投资者相信南非经济前景有所改善而暴跌。

1514 GMT，兰特兑美元微涨0.16%，报15.5705兰特，远低于最近触及的两个月高位15.20兰特下方。

“兰特扳回了一些失地...我们预计兰特将持续在比现在略高的水平盘整，”Rand Merchant Bank固定收益交易员Gordon Kerr称。

市场缓慢恢复了平静，此前南非财长戈尔丹周三宣布了减少开支，冻结政府部门工作岗位，地产出售、燃油和酒精税收温和增加等措施。