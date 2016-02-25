南非汇市：兰特兑美元反弹，继周三大跌后市场恢复平静

标题新闻：英国首相发言人称汽车业是本国经济的关键组成部分，将寻求最大可能进入欧盟市场
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路透约翰内斯堡2月25日 - 南非兰特兑美元周四反弹，周三因财长预算讲话未能让投资者相信南非经济前景有所改善而暴跌。
1514 GMT，兰特兑美元微涨0.16%，报15.5705兰特，远低于最近触及的两个月高位15.20兰特下方。
“兰特扳回了一些失地...我们预计兰特将持续在比现在略高的水平盘整，”Rand Merchant Bank固定收益交易员Gordon Kerr称。
市场缓慢恢复了平静，此前南非财长戈尔丹周三宣布了减少开支，冻结政府部门工作岗位，地产出售、燃油和酒精税收温和增加等措施。
惠誉周四称，戈尔丹再次被任命财长后的第一个预算案是朝着恢复公共财政信心迈出的一步，但缺少未来几年具体税收措施及经济表现疲弱带来实施方面的风险。 (完)
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路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券 周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。