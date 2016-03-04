南非汇市：兰特兑美元劲升至逾一周高位，摆脱美国就业岗位大增的影响

标题新闻：埃及将根据IMF协议在6月底前取消对外币转账和存款的资本管制举措，并进行石油业改革
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路透约翰内斯堡3月4日 - 南非兰特周五兑美元涨至逾一周最高，摆脱美国就业岗位大增的影响。
1615 GMT，兰特兑美元 上涨1.8%，报15.3555兰特，因美元在非农就业数据带动反弹后动能消逝。本周兰特上涨接近5%。
“最新的就业数据加上过去数周一系列其它宏观经济数据改善，将帮助缓解之前的美国经济活动放缓的忧虑，”Stanlib首席分析师Kevin Lings称。
美国公布，2月非农就业岗位增加24.2万个，但上月薪资下降令强劲就业岗位数据失色，支撑美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于升息的预期，给兰特等新兴市场货币带来喘息机会。 (完)
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* 招标品种：国开行3/7/20年增发债 * 期限及招标金额：3年：60亿元；7年：60亿元；20年：40亿元 * 招标时间：1月19日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.52%-3.60%；3.85%-3.96%；3.98%-4.15% * 预测均值：3.58%、3.91%、4.03% 路透上海1月18日 - 中国国家开发银行 周四下午将招标增发三、七、20年期 固息债。路透调查显示，受到资金面紧张牵制，现券情绪转弱，明日招标情况料仍视资金能 否好转及央行动作而定，三期债均值分别落在3.58%、3.91%和4.03%。 北京一银行交易员称，资金面未改善，新债投标需求可能不会转好，尤其是20年品种， “农发投飞了，10年都快上4.0%了；尾盘资金虽然好点，但也不够解渴啊，不知道明天会不 会更惨。” 中国农业发展银行周三下午招标增发的一、三、五、七年和10年三期固息债，中标收益 率分别为3.2012%、3.5702%、3.7560%、3.9930%和3.9903%
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