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债券 | 2016年 3月 5日 星期六 01:05 BJT

南非汇市：兰特兑美元劲升至逾一周高位，摆脱美国就业岗位大增的影响

路透约翰内斯堡3月4日 - 南非兰特周五兑美元涨至逾一周最高，摆脱美国就业岗位大增的影响。

1615　GMT，兰特兑美元 上涨1.8%，报15.3555兰特，因美元在非农就业数据带动反弹后动能消逝。本周兰特上涨接近5%。

“最新的就业数据加上过去数周一系列其它宏观经济数据改善，将帮助缓解之前的美国经济活动放缓的忧虑，”Stanlib首席分析师Kevin Lings称。

美国公布，2月非农就业岗位增加24.2万个，但上月薪资下降令强劲就业岗位数据失色，支撑美国联邦储备理事会(FED/美联储)不急于升息的预期，给兰特等新兴市场货币带来喘息机会。 (完)

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