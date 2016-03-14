版本:
中国
债券 | 2016年 3月 15日 星期二 00:52 BJT

南非汇市：兰特兑美元重挫达2.4%，因担心信贷评等可能被下调

路透约翰内斯堡3月14日 - 南非兰特兑美元周一重挫达2.4%，市场弥漫厌恶风险情绪，且投资人担心南非主权信贷评等可能很快会被下调。

根据汤森路透数据，兰特兑美元 一度跌至逾一周最低的15.5900兰特，1610 GMT，兰特兑美元下挫2.3%，报15.5675兰特。

路透追踪的一篮子新兴市场货币中兰特表现第二差，仅强于乌克兰格里夫尼亚 。

南非财长戈尔丹表示，他在海外路演遇到的投资人担心南非财政前景和经济成长缓慢的风险后，兰特扩大稍早跌势。

两天后，信贷评等机构穆迪将访问南非，以评估经济，并决定是否下调该国Baa2评等。戈尔丹表示，一旦南非评等遭下调，会很难再被调高。

交易所也在关注周四南非央行的利率决定。路透访查的30位分析师预计，南非央行将维持利率在6.75%不变，1月南非央行升息了50个基点。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐