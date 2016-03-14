南非汇市：兰特兑美元重挫达2.4%，因担心信贷评等可能被下调

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透约翰内斯堡3月14日 - 南非兰特兑美元周一重挫达2.4%，市场弥漫厌恶风险情绪，且投资人担心南非主权信贷评等可能很快会被下调。
根据汤森路透数据，兰特兑美元 一度跌至逾一周最低的15.5900兰特，1610 GMT，兰特兑美元下挫2.3%，报15.5675兰特。
路透追踪的一篮子新兴市场货币中兰特表现第二差，仅强于乌克兰格里夫尼亚 。
南非财长戈尔丹表示，他在海外路演遇到的投资人担心南非财政前景和经济成长缓慢的风险后，兰特扩大稍早跌势。
两天后，信贷评等机构穆迪将访问南非，以评估经济，并决定是否下调该国Baa2评等。戈尔丹表示，一旦南非评等遭下调，会很难再被调高。
交易所也在关注周四南非央行的利率决定。路透访查的30位分析师预计，南非央行将维持利率在6.75%不变，1月南非央行升息了50个基点。(完)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23