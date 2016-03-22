南非汇市:兰特下跌，因本地政治不确定性及布鲁塞尔爆炸事件

欧洲财政：欧盟称欧元区国家财政状况改善，法国和西班牙赤字仍超标
路透布鲁塞尔5月22日 - 欧盟执委会周一称，欧元区国家的财政状况已改善，表明欧元区财政稳定性不断增强，但法国和西班牙仍高于欧盟规则设定的赤字上限，意大利仍面临“紧迫”挑战。
路透约翰内斯堡3月22日 - 南非兰特兑美元周二下跌多至1%，因风险较大的新兴市场货币遭抛弃，投资者在布鲁塞尔恐袭发生后涌向避险资产。
兰特兑美元盘中低见15.3800兰特，后收复一些失地，1514 GMT，较周二纽约收盘下跌0.1%，报15.2300兰特。
“兰特仍将脆弱，因政治问题仍将发酵，”Nedbank分析师称。
“本地市场本周交易日减少，预计交易将保持清淡。”
南非执政党非国大党周二否认祖玛已经提出辞职，此前指责祖玛富裕的企业界朋友干预政治的声音不断加大。
投资者担心，持续的政治不确定性可能加快该国信贷评级被下调至“垃圾”级别。(完)
路透布鲁塞尔5月22日 - 欧盟执委会周一称，欧元区国家的财政状况已改善，表明欧元区财政稳定性不断增强，但法国和西班牙仍高于欧盟规则设定的赤字上限，意大利仍面临“紧迫”挑战。
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路透北京5月22日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。