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债券 | 2016年 3月 23日 星期三 00:19 BJT

南非汇市:兰特下跌，因本地政治不确定性及布鲁塞尔爆炸事件

路透约翰内斯堡3月22日 - 南非兰特兑美元周二下跌多至1%，因风险较大的新兴市场货币遭抛弃，投资者在布鲁塞尔恐袭发生后涌向避险资产。

兰特兑美元盘中低见15.3800兰特，后收复一些失地，1514　GMT，较周二纽约收盘下跌0.1%，报15.2300兰特。

“兰特仍将脆弱，因政治问题仍将发酵，”Nedbank分析师称。

“本地市场本周交易日减少，预计交易将保持清淡。”

南非执政党非国大党周二否认祖玛已经提出辞职，此前指责祖玛富裕的企业界朋友干预政治的声音不断加大。

投资者担心，持续的政治不确定性可能加快该国信贷评级被下调至“垃圾”级别。(完)
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