南非汇市:兰特下跌，美元重拾升势打压南非资产

在美联储官员就美国利率路径发表了鹰派的讲话后美元走强，拖累现货金 大跌逾2%，至四周低点1,222.00美元，现货铂金 重挫逾3%。

自南非前财长内内被免职后，兰特兑美元暴跌了约10%，且走势仍不稳，因投资人担心现任财长戈尔丹对总统祖马的支持也不受用。