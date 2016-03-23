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债券 | 2016年 3月 24日 星期四 01:45 BJT

南非汇市:兰特下跌，美元重拾升势打压南非资产

路透约翰内斯堡3月23日 - 南非兰特兑美元周三下挫，美元重拾升势打压南非资产。

在美联储官员就美国利率路径发表了鹰派的讲话后美元走强，拖累现货金 大跌逾2%，至四周低点1,222.00美元，现货铂金 重挫逾3%。

1514　GMT，兰特兑美元 跌0.8%，报15.3500。

自南非前财长内内被免职后，兰特兑美元暴跌了约10%，且走势仍不稳，因投资人担心现任财长戈尔丹对总统祖马的支持也不受用。

周三兰特一度上涨，因数据显示南非2月通胀加快至7%，为近七年最高，暗示央行将不得不进一步升息。(完)

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