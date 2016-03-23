南非汇市:兰特下跌，美元重拾升势打压南非资产

中国基金：高和资本和江苏银行发起成立国内首支商业地产ABS基金--报载
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。
路透约翰内斯堡3月23日 - 南非兰特兑美元周三下挫，美元重拾升势打压南非资产。
在美联储官员就美国利率路径发表了鹰派的讲话后美元走强，拖累现货金 大跌逾2%，至四周低点1,222.00美元，现货铂金 重挫逾3%。
1514 GMT，兰特兑美元 跌0.8%，报15.3500。
自南非前财长内内被免职后，兰特兑美元暴跌了约10%，且走势仍不稳，因投资人担心现任财长戈尔丹对总统祖马的支持也不受用。
周三兰特一度上涨，因数据显示南非2月通胀加快至7%，为近七年最高，暗示央行将不得不进一步升息。(完)
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 1/24 美国 发售两年期公债 1/24 日本 标售40年期公债 1/24 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 1/25 美国 发售两年期浮息债券 1/25 美国 发售五年期公债 1/25