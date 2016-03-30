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债券 | 2016年 3月 31日 星期四 01:16 BJT

南非汇市：兰特升至三个半月高位，叶伦鸽派言论引发新兴市场货币升势

路透约翰内斯堡3月30日 - 南非兰特兑美元周三升至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表了鸽派的讲话，引发新兴市场升势。

兰特 升至12月中来最高，1550 GMT，兰特上涨1.8%，报14.8900兰特，因在叶伦称美联储对升息要谨慎后，新兴市场货币走强。

南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)同南非特警组Hawks的争执持续，但兰特对此无甚反应。

分析师表示，兰特的风险包括周四南非宪法法院将裁决，是否南非总统祖马(Jacob Zuma)应退还部分用于装修其私宅的2.4亿兰特公款，以及南非将公布的一系列可能显示经济仍疲弱的数据。(完)

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