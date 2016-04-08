南非汇市：兰特兑美元上涨近2%，因公债标售成功提振投资者信心

路透约翰内斯堡4月8日 - 南非兰特兑美元周五上涨，因尽管面临政治动荡及主权评等可能被下调的前景，南非政府仍成功发行美元债券，这大大提振了投资者信心。

财政部称，票息为4.875%的12.5亿美元10年期公债标售获逾两倍超额认购，买家主要是来自欧洲和美国的投资者。

“在经历了表现相对低迷的一周之后，这给南非所有资产市场提供了一些安慰，成功标售10年期公债也对南非金融市场情绪产生了积极的影响，”NKC African Economics高级经济学家Bart Stemmet称。