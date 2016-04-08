南非汇市：兰特兑美元上涨近2%，因公债标售成功提振投资者信心

欧洲金融：欧洲央行上周买债金额创纪录高位，善用银行债券发行热潮
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
路透约翰内斯堡4月8日 - 南非兰特兑美元周五上涨，因尽管面临政治动荡及主权评等可能被下调的前景，南非政府仍成功发行美元债券，这大大提振了投资者信心。
财政部称，票息为4.875%的12.5亿美元10年期公债标售获逾两倍超额认购，买家主要是来自欧洲和美国的投资者。
“在经历了表现相对低迷的一周之后，这给南非所有资产市场提供了一些安慰，成功标售10年期公债也对南非金融市场情绪产生了积极的影响，”NKC African Economics高级经济学家Bart Stemmet称。
1504GMT，兰特兑美元 上涨近2%，报14.9500兰特，盘中触及14.9185兰特的高位。 (完)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
路透北京1月17日 - 据新华社周二报导，中国国家开发银行 2016年发放新型城镇化贷款1.59万亿元人民币，不良贷款率继续低于1%。