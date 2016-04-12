南非汇市：兰特连续第三日走坚，因对新兴市场资产的兴致改善

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周二连续第三日上涨，因对新兴市场资产的兴致改善，令最近几周拖累兰特走低的当地政治事件退居其次。
国际货币基金组织(IMF)因出口转疲和政策不确定而下调南非经济增长预估，兰特看似对此没有理会。
1545 GMT，兰特兑美元 报14.6810兰特，较周一纽约收盘上涨0.5%。
兰特的上涨跟随了澳元和加元等商品相关货币的涨势，因油价上扬。
“现在受宠的是新兴市场...我们能给国际投资者提供良好的收益，”Treasury One首席交易员Wichard Cilliers称。
IMF周二称，现在预计2016年南非经济增长0.6%，因政策不确定性，1月时IMF预计南非经济增长0.7%。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。