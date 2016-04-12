南非汇市：兰特连续第三日走坚，因对新兴市场资产的兴致改善

路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周二连续第三日上涨，因对新兴市场资产的兴致改善，令最近几周拖累兰特走低的当地政治事件退居其次。

国际货币基金组织(IMF)因出口转疲和政策不确定而下调南非经济增长预估，兰特看似对此没有理会。

1545 GMT，兰特兑美元 报14.6810兰特，较周一纽约收盘上涨0.5%。

兰特的上涨跟随了澳元和加元等商品相关货币的涨势，因油价上扬。

“现在受宠的是新兴市场...我们能给国际投资者提供良好的收益，”Treasury One首席交易员Wichard Cilliers称。