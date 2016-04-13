南非汇市：兰特触及去年12月9日以来最高，因南非零售数据好于预期

路透约翰内斯堡4月13日 - 南非兰特兑美元周三扩大涨幅，在好于预期的2月零售销售数据发布后，兰特短暂触及去年12月初以来最高水平。

兰特 攀升逾1%，报14.5520兰特，根据汤森路透数据，这是去年12月9日以来最高水平。

南非总统祖玛解雇前财长内内前兰特曾位于该价位附近，总统祖玛的举措令市场大感吃惊，引发金融市场动荡，将兰特推至一系列低位。

1400 GMT，兰特上涨0.55%，报14.6225兰特。

数据显示，2月零售销售较去年同期上涨4.1%，1月修正后为上涨3.6%，路透调查的分析师的预估中值为2.6%。该数据激发兰特加速上涨。