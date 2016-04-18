南非汇市：兰特兑美元反弹，市场消化了产油国未达成冻产协议

标题新闻：预计日本将无法达到2018财政年度的削减债务目标－日经
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路透约翰内斯堡4月18日 - 兰特兑美元周一小涨，因全球产油国未能达成冻产协议给市场带来的震惊消退，新兴市场资产获得喘息。
1545 GMT，兰特兑美元 升0.45%，至14.4950兰特，扭转稍早跌至14.7500兰特日低的跌势。
“商品市场看来正在回稳。市场看似已经消化了产油国在昨日多哈会议未达成冻产协议的消息，”ETM Analytics分析师Jana van Deventer表示。
该消息拖累油价重挫达7%，商品相关货币也一度遭重创。
分析师表示，兰特可能延续升势，突破近期技术阻力位约14.60美元，受助于市场对美联储今年仅会升息两次的共识加强。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。