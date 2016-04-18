南非汇市：兰特兑美元反弹，市场消化了产油国未达成冻产协议

路透约翰内斯堡4月18日 - 兰特兑美元周一小涨，因全球产油国未能达成冻产协议给市场带来的震惊消退，新兴市场资产获得喘息。

1545 GMT，兰特兑美元 升0.45%，至14.4950兰特，扭转稍早跌至14.7500兰特日低的跌势。

“商品市场看来正在回稳。市场看似已经消化了产油国在昨日多哈会议未达成冻产协议的消息，”ETM Analytics分析师Jana van Deventer表示。

该消息拖累油价重挫达7%，商品相关货币也一度遭重创。