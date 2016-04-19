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债券 | 2016年 4月 20日 星期三 01:13 BJT

南非汇市：兰特兑美元升至四个月高位，因风险意愿增强提振新兴市场

路透约翰内斯堡4月19日 - 兰特兑美元周二升至四个月高位，因风险意愿增强提振新兴市场。

1550 GMT，兰特兑美元 升1.12%，至14.3050兰特，盘初因油价上涨带动商品资产走强，兰特一度高见14.1900，之后略有回软。

“整体环境是风险意愿增强，兰特因此得益。”Absa Capital汇市策略师Mike Keenan表示。

兰特在过去两周大涨超过5%，突破14.46兰特关键阻力位，为升至下一个阻力关口14.20兰特打开通道。(完)

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