南非汇市：兰特兑美元连升第三日，此前数据显示消费者通胀放缓

标题新闻：美国司法部称瑞信正式同意支付53亿美元，和解针对其在销售RMBS时误导投资者的诉讼
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透约翰内斯堡4月20日 - 兰特兑美元周三连续第三日上涨，此前数据显示消费者通胀放缓，对低迷经济的压力减轻。
1600 GMT，兰特兑美元 升0.21%，至14.2350兰特，延续两周的升势。兰特在此轮升势中大涨近7%，并突破重要阻力位，逼近14.00兰特关口，上次触及该水准还是在11月中。
南非3月通胀按年升6.3%，符合路透访查的分析师预估，2月为7%。
不过分析师表示，对经济的释然情绪将是短暂的，南非央行将继续升息，今年央行已经升息75个基点。(完)
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1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。