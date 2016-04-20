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债券 | 2016年 4月 21日 星期四 00:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元连升第三日，此前数据显示消费者通胀放缓

路透约翰内斯堡4月20日 - 兰特兑美元周三连续第三日上涨，此前数据显示消费者通胀放缓，对低迷经济的压力减轻。

1600 GMT，兰特兑美元 升0.21%，至14.2350兰特，延续两周的升势。兰特在此轮升势中大涨近7%，并突破重要阻力位，逼近14.00兰特关口，上次触及该水准还是在11月中。

南非3月通胀按年升6.3%，符合路透访查的分析师预估，2月为7%。

不过分析师表示，对经济的释然情绪将是短暂的，南非央行将继续升息，今年央行已经升息75个基点。(完)

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