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债券 | 2016年 4月 22日 星期五 01:11 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，因预计下周美联储立场可能转趋鹰派

路透约翰内斯堡4月21日 - 南非兰特兑美元周四走软，受累于市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周政策会议后可能采取较为鹰派的立场。

兰特兑美元 较周三纽约收盘价回落0.44%，报14.2850兰特。

欧洲央行今日保持政策不变，与市场预期一致，这未能提振兰特，因投资者对此不予理会，把关注点放在美联储下周对通胀的立场转趋强硬的可能性上。

“兰特今日的走势是受新兴市场风险意愿下降，美元重拾升势所累，”ETM Analytics的市场分析师Jana van Deventer表示。

“下周将要发生的事情更为重要，”她指的是美联储政策检讨会议。(完)

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