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债券 | 2016年 4月 23日 星期六 01:02 BJT

南非汇市：兰特急挫，因投资者锁定获利

路透约翰内斯堡4月22日 - 南非兰特周五急挫，因新兴市场资产反弹走势失去动能，投资者在周末到来前锁定利润。

1600 GMT，兰特兑美元 下挫0.6%，报14.3975兰特，回吐了本周的部分涨幅。本周兰特表现好于其它发展中国家货币，最高时上涨近2.5%。

交易员称，兰特涨势失去动能，可能有些获利回吐，因投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周的利率决定。

“没有人预计美联储会升息，但如果政策声明暗示有6月升息可能性，可能引发新兴市场资产遭抛售，”4Cast新兴市场分析师Rajiev Rajkumar称。

“如果联邦公开市场委员会 (FOMC)声明偏向市场预期的鹰派那一方，美元/兰特可能会突破15兰特水平，”他称。 (完)

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