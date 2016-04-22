南非汇市：兰特急挫，因投资者锁定获利

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透约翰内斯堡4月22日 - 南非兰特周五急挫，因新兴市场资产反弹走势失去动能，投资者在周末到来前锁定利润。
1600 GMT，兰特兑美元 下挫0.6%，报14.3975兰特，回吐了本周的部分涨幅。本周兰特表现好于其它发展中国家货币，最高时上涨近2.5%。
交易员称，兰特涨势失去动能，可能有些获利回吐，因投资者等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周的利率决定。
“没有人预计美联储会升息，但如果政策声明暗示有6月升息可能性，可能引发新兴市场资产遭抛售，”4Cast新兴市场分析师Rajiev Rajkumar称。
“如果联邦公开市场委员会 (FOMC)声明偏向市场预期的鹰派那一方，美元/兰特可能会突破15兰特水平，”他称。 (完)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 18,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/20 7 2.25% 100 2017/1/20 28 2.55% 50 2017/1/23