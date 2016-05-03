南非汇市：兰特兑美元大跌超过2.5%，受新兴市场普遍跌势拖累

路透约翰内斯堡5月3日 - 南非兰特兑美元周二下挫逾2.5%，受全球新兴市场普跌以及企业在长周末后买入美元打击。

1628GMT，兰特兑美元 大跌2.51%，至14.6380兰特，盘中触及4月18日来最低的14.6440兰特。

ETM分析师George Glynos表示，兰特颓势更多的是因为回到市场的企业对美元的需求所致。他也指出，兰特在过去两周录得强劲升幅。

“兰特已经走了很长一段路了，可能是时候出现一些回落，但我认为没有什么需要特别担心的。”Glynos称。(完)