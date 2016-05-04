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债券 | 2016年 5月 5日 星期四 01:21 BJT

南非汇市：兰特兑美元续挫2%至逾三周最低，因经济成长忧虑

路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周三重挫2%，至逾三周最低水准，因投资人担心经济疲弱。

1620GMT，兰特兑美元 跌1.7%，至14.8950兰特，在新兴市场货币篮子里表现最差。根据汤森路透数据，兰特盘中触及4月11日来最低的14.9450兰特。

投资人担心全球经济下滑，较高风险资产普遍遭抛售，兰特也受牵连。

南非经济成长也是举步维艰，南非财长戈尔丹周三强调这对政府而言是棘手的挑战。(完)

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