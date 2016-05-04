南非汇市：兰特兑美元续挫2%至逾三周最低，因经济成长忧虑

欧元债市：英退疑虑支撑公债买气，但欧洲央行会议令涨幅受限
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周三重挫2%，至逾三周最低水准，因投资人担心经济疲弱。
1620GMT，兰特兑美元 跌1.7%，至14.8950兰特，在新兴市场货币篮子里表现最差。根据汤森路透数据，兰特盘中触及4月11日来最低的14.9450兰特。
投资人担心全球经济下滑，较高风险资产普遍遭抛售，兰特也受牵连。
南非经济成长也是举步维艰，南非财长戈尔丹周三强调这对政府而言是棘手的挑战。(完)
路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。
路透约翰内斯堡1月17日 - 南非兰特兑美元周二升至两个月最高水准，上涨最多2%，因商品市场前景改善，且美国经济政策前景的不确定性，对新兴市场货币有利。
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。