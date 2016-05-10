南非汇市：兰特兑美元从六周低点反弹，因油价上涨提振商品货币

路透约翰内斯堡5月10日 - 南非兰特兑美元周二从六周低点反弹，因油价上涨提振商品货币，但分析师称担心南非疲弱的经济可能限制兰特无法大涨。

分析师表示，在上周五穆迪没有调降南非评等逃过一劫后，南非经济尚未走出困境。未来几周，惠誉和标准普尔还将评审南非评等。

盘中稍早，兰特兑美元 下挫逾1%，至15.3700兰特的3月29日来最低点，但之后反弹，1518GMT，兰特兑美元攀升0.3%，报15.1500兰特。

“兰特人气仍相当疲弱，”ETM市场分析师Jana van Deventer表示，“市场不确信政府和企业的努力是否足以避免更多负面的信贷评等行动。”(完)