南非汇市：兰特兑美元受美元普跌带动上涨，但仍易受国内经济成长疲弱影响

路透约翰内斯堡5月11日 - 南非兰特兑美元周三走强，因美元在全球市场走软，但兰特仍易受国内经济成长疲弱影响。

1553 GMT，兰特兑美元 报15.0235兰特，较周二纽约市场收盘高0.67%，收复稍早失地，因美元遭遇获利了结下滑。

美元周二触及两周高位后，遭遇获利了结打压。美元指数 跌0.62%，报93.703，从周二触及的两周高位94.150回落。

兰特一度下挫逾1%，至15.3100，因投资人担心南非经济体质。

本周数据显示，南非首季失业率大幅上升，凸显南非经济成长不足以创造新的就业。

有交易员表示，由于没有影响市场的数据，兰特今日走势也在寻找方向。