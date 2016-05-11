南非汇市：兰特兑美元受美元普跌带动上涨，但仍易受国内经济成长疲弱影响

标题新闻：法总统奥朗德告诉英首相特雷莎梅，英国正式启动第50条款后就应开始脱欧谈判-消息
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路透约翰内斯堡5月11日 - 南非兰特兑美元周三走强，因美元在全球市场走软，但兰特仍易受国内经济成长疲弱影响。
1553 GMT，兰特兑美元 报15.0235兰特，较周二纽约市场收盘高0.67%，收复稍早失地，因美元遭遇获利了结下滑。
美元周二触及两周高位后，遭遇获利了结打压。美元指数 跌0.62%，报93.703，从周二触及的两周高位94.150回落。
兰特一度下挫逾1%，至15.3100，因投资人担心南非经济体质。
本周数据显示，南非首季失业率大幅上升，凸显南非经济成长不足以创造新的就业。
有交易员表示，由于没有影响市场的数据，兰特今日走势也在寻找方向。
南非统计局预计将在周四发布3月制造业和矿业数据，下周公布4月消费者通胀数据。(完)
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路透伦敦1月17日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二从两周低点反弹，此前英国表示，退欧条款将经议会投票。市场焦点转向本周欧洲央行会议，这可能提供有关官员之间立场分歧情况线索。