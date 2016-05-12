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债券 | 2016年 5月 12日 星期四 23:56 BJT

南非汇市：兰特下跌，受国内经济增长疑虑重压

路透约翰内斯堡5月12日 - 南非兰特兑美元周四下跌，因国内经济增长忧虑打击了市场人气。

1522 GMT，兰特兑美元 报15.0860兰特，较周三纽约收盘下挫0.33%。南非政府数据显示，3月制造业产出萎缩2%，矿业产出骤降18%，为历史最大降幅。

周二，兰特跌至3月29日以来最低，此前发布的数据显示，失业率升至逾10年来最高。

交易员称，市场的关注点现在转移到下周的消费者通胀数据和利率决定。“让我们看看未来会怎样，”Rand Merchant Bank的兰特交易员Jim Bryson称。(完)

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