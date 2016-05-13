南非汇市：兰特兑美元走软，因南非经济前景黯淡且美元普涨

路透约翰内斯堡5月13日 - 南非兰特兑美元周五下跌逾1%，部分因投资者押注美国今年将会升息，提振美元普涨。

标准普尔一地区主管周五称，标普对于南非低迷的经济成长表现、及其对资本流入的依赖感到忧心。

1225 GMT，兰特兑美元 下跌0.9%，报15.1800兰特，日低为15.2345兰特。

在全球避险情绪占上风时，兰特的表现通常不及其它新兴市场货币，因该国严重依赖资产组合资金的流入来弥补相当于国内生产总值(GDP)逾5%的经常帐赤字，因此十分脆弱。

周五，新兴市场货币兑美元普跌，因投资者认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍在升息的轨道上。

另外，本周接受路透调查的分析师预计，南非央行将在下周四的议息会议上维持利率不变，因担忧经济成长疲弱。

即便决策者一如预期在下周维持利率在7%不变，兰特近期的波动走势，以及今年其主权评级可能被调降至垃圾级的威胁，将使央行的神经一直处于紧绷状态。

“因此，央行应该会维持弱势兰特将是南非通胀前景面临的最大的上档风险之一的措辞，”法国巴黎银的分析师Jeffrey Schultz说。(完)