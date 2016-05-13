南非汇市：兰特兑美元走软，因南非经济前景黯淡且美元普涨

投行观点：投资人对于特朗普及美国政策的疑虑与日俱增--美银美林
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透约翰内斯堡5月13日 - 南非兰特兑美元周五下跌逾1%，部分因投资者押注美国今年将会升息，提振美元普涨。
标准普尔一地区主管周五称，标普对于南非低迷的经济成长表现、及其对资本流入的依赖感到忧心。
1225 GMT，兰特兑美元 下跌0.9%，报15.1800兰特，日低为15.2345兰特。
在全球避险情绪占上风时，兰特的表现通常不及其它新兴市场货币，因该国严重依赖资产组合资金的流入来弥补相当于国内生产总值(GDP)逾5%的经常帐赤字，因此十分脆弱。
周五，新兴市场货币兑美元普跌，因投资者认为美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍在升息的轨道上。
另外，本周接受路透调查的分析师预计，南非央行将在下周四的议息会议上维持利率不变，因担忧经济成长疲弱。
即便决策者一如预期在下周维持利率在7%不变，兰特近期的波动走势，以及今年其主权评级可能被调降至垃圾级的威胁，将使央行的神经一直处于紧绷状态。
“因此，央行应该会维持弱势兰特将是南非通胀前景面临的最大的上档风险之一的措辞，”法国巴黎银的分析师Jeffrey Schultz说。(完)
路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
“原因很简单：市场终于有足够的债券供欧洲央行购买...该项目依赖初级市场的活动，”DZ Bank策略师Guenther Scheppler称。