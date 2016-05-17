南非汇市：兰特兑美元攀升，此前南非财长回应有关他被捕的报道

标题新闻：意大利央行称必须再挹注15亿欧元金援，才能确保2015年政府救助的四家小银行顺利出售
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路透约翰内斯堡5月17日 - 南非兰特兑美元周二大涨近1%，此前南非财长戈尔丹称有关他即将被捕的报道是对财政部的攻击。
1615GMT，兰特兑美元 升0.8%，报15.5300兰特，略低于戈尔丹讲话后触及的日高15.4905，周一受戈尔丹被捕的报道拖累，兰特跌至两个月低点。
戈尔丹在声明中表示，周末有关他被捕的报道“极度令人困扰”，他无法相信他会因无中生有的罪名而被调查或指控。
交易商表示，兰特从周一触及的低点反弹，部分还因技术性因素和美国公布的数据有好有坏。(完)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。