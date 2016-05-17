南非汇市：兰特兑美元攀升，此前南非财长回应有关他被捕的报道

路透约翰内斯堡5月17日 - 南非兰特兑美元周二大涨近1%，此前南非财长戈尔丹称有关他即将被捕的报道是对财政部的攻击。

1615GMT，兰特兑美元 升0.8%，报15.5300兰特，略低于戈尔丹讲话后触及的日高15.4905，周一受戈尔丹被捕的报道拖累，兰特跌至两个月低点。

戈尔丹在声明中表示，周末有关他被捕的报道“极度令人困扰”，他无法相信他会因无中生有的罪名而被调查或指控。