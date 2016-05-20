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债券 | 2016年 5月 21日 星期六 01:22 BJT

南非汇市：兰特反弹，因技术性因素和全球风险胃纳改善

路透约翰内斯堡5月20日 - 南非兰特周五走坚，摆脱美元再度上涨的影响，因技术性因素和全球风险胃纳改善扶助兰特收复近期失地。

1545 GMT，兰特兑美元 上涨0.8%至15.6680，进一步离开16.00兰特大关，交易员认为一旦失守，兰特将进一步下跌。

4Cast交易员称，兰特正重回一个价值区域，这可能激发买兴，本周稍早兰特遭抛售，跌至两个月低位的15.99。

兰特周四下跌，此前南非央行维持指标贷款利率7%不变，但之后兰特朝着位于15.38兰特附近的阻力位回升。(完)

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