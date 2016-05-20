南非汇市：兰特反弹，因技术性因素和全球风险胃纳改善

中国债市动态：现券和期货略涨，人民币走强提振市场但资金趋紧限制暖势
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
路透约翰内斯堡5月20日 - 南非兰特周五走坚，摆脱美元再度上涨的影响，因技术性因素和全球风险胃纳改善扶助兰特收复近期失地。
1545 GMT，兰特兑美元 上涨0.8%至15.6680，进一步离开16.00兰特大关，交易员认为一旦失守，兰特将进一步下跌。
4Cast交易员称，兰特正重回一个价值区域，这可能激发买兴，本周稍早兰特遭抛售，跌至两个月低位的15.99。
兰特周四下跌，此前南非央行维持指标贷款利率7%不变，但之后兰特朝着位于15.38兰特附近的阻力位回升。(完)
路透北京1月18日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率略有下降，国债期货冲高回落。交易员表示，人民币汇率走强，且外围市场美债表现强势，提振期货和现券；但临近春节，央行公开市场大举净投放仍未改资金紧势，市场情绪依然谨慎。
尽管欧洲央行振兴经济的举措发挥效用的时间慢于预期，但11月对欧元区企业的借贷增速却是全球金融危机以来最快，家庭借贷亦创下数年高位，表明信贷正在向实质经济前进。
韩国综合股价指数(KOSPI) 微跌至2,071.64点。 近盘中时分，外资小幅卖超韩股。 LG电子 涨2.5%，韩国电力(KEPCO) 跌1.1%。 下跌个股和上涨个股分别为418支和342支。 三年期公债3月期货跌0.04点至109.64。 0205GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,166.0 1,174.5 日圆/韩元 10.3123/04 10.2959 韩国公债期货 * 109.60 109.64 韩国综合股价指数 2,071.64 2,071.87 ---------------------------------------------------