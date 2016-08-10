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债券 | 2016年 8月 11日 星期四 00:04 BJT

南非汇市：兰特升至10个月高位，因美元受疲弱数据打击下挫

路透约翰内斯堡8月10日 - 南非兰特兑美元周三触及10个月新高，因美元下跌，美国劳动生产率数据疲弱，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期进一步减弱。

兰特兑普遍走软的美元延续近期升势，根据汤森路透数据，在下午交易中一度触及13.20兰特，为去年10月20日以来最高水平。

1535GMT，兰特兑美元升0.75%，报13.3025兰特。(完)

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