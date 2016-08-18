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市场报道 | 2016年 8月 19日 星期五 00:55 BJT

南非汇市：兰特兑美元小涨，因美国升息忧虑减弱

路透约翰内斯堡8月18日 - 南非兰特兑美元周四小涨，跟随新兴市场货币升势，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布会议记录令今年升息预期降温后，较高风险资产重获青睐。

1600GMT，兰特兑美元 升0.2%，至13.3455兰特，周三纽约市场收报13.3700。

由于南非本地没有经济数据发布，兰特盘中多数时间陷于窄幅区间内交投，难以获得动能突破近13.3000的技术阻力位。

美联储会议记录显示联邦公开市场委员会普遍对美国经济前景乐观，不过一些政策制定者表示，不赞成短期内升息，唯恐就业增长步幅放缓。(完)

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