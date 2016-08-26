南非汇市：兰特上涨，因美国GDP数据疲弱

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
路透约翰内斯堡8月26日 - 南非兰特周五上涨，因在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席发表讲话前，美国发布的经济增长数据疲弱，增强了美国可能延后升息的押注。
1420GMT，兰特 上涨1.6%，报13.9900，周四收于14.2220。周五发布的美国第二季国内生产总值(GDP)数据疲弱，拖累美元并提振新兴市场货币。
兰特兑美元过去两个月上涨约10%，本周下跌4%，因警方正就戈尔丹出任税务局局长时成立的监察部门是否合法进行调查。
许多分析师和反对派人士认为调查是出于对戈尔丹的政治打击。南非城市新闻报报到称，南非警方否认参与针对财长戈尔丹的政治阴谋。(完)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
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