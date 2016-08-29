修正-南非汇市：兰特走软，因美国升息预期增强推升美元

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
(更正：标题及内文第二段中的“南特”有误，应为“兰特”)
路透约翰内斯堡8月29日 - 南非兰特兑美元周一触及逾六周最低，因美国不久会升息的预期推高美元。
1236GMT，兰特兑美元 下跌1.19%，报14.5400兰特，低于上周五收盘价14.3690，为7月15日以来最低。
美元兑一篮子货币 触及近两周最高95.724，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)高阶官员的讲话提升了美国不久将升息的预期。
交易员还表示，围绕南非财长戈尔丹有可能被拘捕的不确定性也重压兰特。南非飞鹰特警对他在国税局设立秘密监控部门展开调查。
“在海外时段的交易中美元走势相当强劲，这对兰特的表现毫无帮助，”Bidvest Bank的首席交易员Ion de Vleeschauwer说。
“围绕财长和飞鹰特警间的政治角力仍是主导兰特走势的主要因素。在该问题解决之前，兰特走强的可能性微乎其微。”(完)
中共中央政治局常务委员会召开会议称，要坚持稳中求进工作总基调，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。
以下为路透中文新闻为您整理的1月9日-13日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币 与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。 公开市场操作: --中国央行公开市场当周以可跨春节的28天逆回购挑大梁，加之MLF到期续做态度明确，支撑市场流动性信心。政策方面，不论实体经济还是金融数据都较平稳，短期内预计难有降准等大的举措出台，仍属观望期。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/17 德国 标售两年期公债 1/17 日本 标售20年期公债 1/17 西班牙 标售六个月和12个月期国库券 1/18 日本 标售一年期贴现国库券 1/19 日本 标售三个月期贴现国库券 1/19 日本 标售五年期公债 1/19 西班牙 标售公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市