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债券 | 2016年 8月 30日 星期二 07:16 BJT

修正-南非汇市：兰特走软，因美国升息预期增强推升美元

(更正：标题及内文第二段中的“南特”有误，应为“兰特”)

路透约翰内斯堡8月29日 - 南非兰特兑美元周一触及逾六周最低，因美国不久会升息的预期推高美元。

1236GMT，兰特兑美元 下跌1.19%，报14.5400兰特，低于上周五收盘价14.3690，为7月15日以来最低。

美元兑一篮子货币 触及近两周最高95.724，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)高阶官员的讲话提升了美国不久将升息的预期。

交易员还表示，围绕南非财长戈尔丹有可能被拘捕的不确定性也重压兰特。南非飞鹰特警对他在国税局设立秘密监控部门展开调查。

“在海外时段的交易中美元走势相当强劲，这对兰特的表现毫无帮助，”Bidvest Bank的首席交易员Ion de Vleeschauwer说。

“围绕财长和飞鹰特警间的政治角力仍是主导兰特走势的主要因素。在该问题解决之前，兰特走强的可能性微乎其微。”(完)

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