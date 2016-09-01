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债券 | 2016年 9月 2日 星期五 01:04 BJT

南非汇市：兰特兑美元反弹，因美元受意外疲弱的制造业数据拖累

路透约翰内斯堡9月1日 - 南非兰特兑美元周四部分收复昨日失地，
因美国公布的制造业数据意外疲弱，拖累美元下挫。
    
    1550 GMT，兰特兑美元 升0.4%，报14.6600兰特，脱离七周
低点。
    
    兰特盘初下滑，但之后重拾升势动能，因投资人预计美国联邦储备理
事会(FED/美联储)今年可能不会加息，遂寻求新兴市场资产。
    
    “今日实际上是整固的一天，静待明日数据出炉，”南非标准银行首
席汇市交易员Warrick Butler谈及周五美国将公布的就业数据时表示。(
完)

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