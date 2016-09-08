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债券 | 2016年 9月 9日 星期五 00:51 BJT

南非汇市：兰特兑美元由升转跌，投资人交投谨慎

路透约翰内斯堡9月8日 - 南非兰特兑美元周四逆转升势，交易商预计兰特将横向整理一段时间，因紧张的投资人关注可能对财长戈尔丹采取的行动。

1625GMT，兰特兑美元 报14.1150兰特，较周三收盘水准跌0.7%。兰特盘中一度升至13.8310兰特。

过去两周，兰特走势不稳，因投资人担心南非财长戈尔丹可能因担任税务局长期间帮助成立监控部门而被指控。

警方表示，该部门非法监察政客，但戈尔丹周四表示，调查没有法律基础。(完)

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全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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