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债券 | 2016年 9月 13日 星期二 01:37 BJT

南非汇市：兰特在震荡交易中走坚，投资者对美国升息时机不确定

路透约翰内斯堡9月12日 - 南非兰特周一走坚，交投震荡，因投资者对美国升息时机不确定，对财长可能被捕的担忧令买盘受限。

1550 GMT，兰特 上涨0.14%，报14.4000兰特，盘中最低跌至14.5900，为9月2日以来最低水平。

兰特与其它新兴市场货币一道走势挣扎，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息臆测令风险意愿下降。美联储下周三将作出决定利率。

“从这周开始我们看见主导全球市场的是避险情绪，此前在上周五美联储几位官员发表了鹰派评论，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。

“市场对美联储可能最快于下周升息感到非常紧张。”

正在进行中的针对财长戈尔丹的调查结果也打击市场人气。戈尔丹受到一项关于数年前担任税务局负责人时非法设立情报机构的指控。(完)

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