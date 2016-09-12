南非汇市：兰特在震荡交易中走坚，投资者对美国升息时机不确定

更新版 1-意大利评等：DBRS调降意大利主权评级，银行业融资成本恐上升
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透约翰内斯堡9月12日 - 南非兰特周一走坚，交投震荡，因投资者对美国升息时机不确定，对财长可能被捕的担忧令买盘受限。
1550 GMT，兰特 上涨0.14%，报14.4000兰特，盘中最低跌至14.5900，为9月2日以来最低水平。
兰特与其它新兴市场货币一道走势挣扎，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息臆测令风险意愿下降。美联储下周三将作出决定利率。
“从这周开始我们看见主导全球市场的是避险情绪，此前在上周五美联储几位官员发表了鹰派评论，”ETM Analytics市场分析师Jana van Deventer称。
“市场对美联储可能最快于下周升息感到非常紧张。”
正在进行中的针对财长戈尔丹的调查结果也打击市场人气。戈尔丹受到一项关于数年前担任税务局负责人时非法设立情报机构的指控。(完)
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍
路透伦敦1月13日 - 欧债收益率(殖利率)周五上升，因美国政策制定者的讲话引发市场担心，美国货币政策收紧速度可能要快于先前预期。