南非汇市：兰特急挫逾2%，因政治和欧美利率不确定性打击人气

路透约翰内斯堡9月13日 - 南非兰特周二回落逾2%，因国内政治风波 、对美国和欧洲利率方向的持续不确定性重击投资者人气。 1610 GMT，兰特 兑美元下跌2.0%，报14.5200兰特，因全球 避险情绪增强，美元上涨，兰特随后下跌。 兰特稍早上涨，因数据显示，南非经常帐赤字降幅超过预期。 政治不确定性也令市场蒙阴，尽管南非总统祖马试图消除市场对其与 财长戈尔丹之间权力争斗的担忧。戈尔丹正在接受警方调查，反对派呼吁 戈尔丹离职。 分析师称，尽管数据令人鼓舞，但对缓解年底前评级被下调或利率上 调的可能性无济于事，因经济增长低迷。 南非央行将于9月22日召开决定利率的政策会议，前两次会议上均维 持7%的利率不变。(完)