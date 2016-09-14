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债券 | 2016年 9月 14日 星期三 23:44 BJT

南非汇市：兰特走坚，美国升息预期减弱提振新兴市场资产

路透约翰内斯堡9月14日 - 南非兰特周三走坚，扳回了前一交易日的大幅跌幅，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周升息预期减弱施压美元。

1503GMT，兰特 报14.2900，较周二纽约收盘高0.73%。

“市场紧张不安，大家都在关注下周美联储会议...美国是否会升息，”Treasury One外汇交易员Andre Botha称。

美国升息预期减弱提振了投资者对新兴市场资产的胃口，新兴市场资产回报率高，但风险更大。

南非央行也将于下周宣布利率决定。(完)

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