南非汇市：兰特回吐涨幅，此前南非央行维持利率不变

新闻稿：煤炭企业信用指标将受益于稳定煤价政策；评级未受影响--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月13日—标普全球评级1月12日表示，中国政府平抑煤炭价格异常波动的新政策反映了其稳定2017年至2020年煤炭价格、促进煤炭及相关下游产业健康发展的意图。
路透约翰内斯堡9月22日 - 南非兰特兑美元周四回吐涨幅，此前南非央行维持利率不变。
南非央行今日连续第三次会议维持利率在7%不变，符合市场预期，央行并将南非经济成长预估由零上调至0.4%。
1530 GMT，兰特兑美元 跌0.5%，报13.6400兰特，日高为13.3775兰特，回吐了周三美联储决定维持利率不变后录得的涨幅。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。 (完)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年1月13日—标普全球评级1月12日表示，中国政府平抑煤炭价格异常波动的新政策反映了其稳定2017年至2020年煤炭价格、促进煤炭及相关下游产业健康发展的意图。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日 减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低 。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,72 8亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5 ,178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 1/13 5,320.4 3,882.4 9,202.8 -70.4 3,112.76 1/12 5,369.0 3,904.2 9,273.2 -21.4 3,119.29 1/11 5,383.0 3,911.6
路透北京1月16日 - 中国浙江桐乡农商行和山东莒县农商行公布2017年同业存单发行计 划，至此，已有216家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模111,809亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-