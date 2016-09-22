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债券 | 2016年 9月 23日 星期五 00:41 BJT

南非汇市：兰特回吐涨幅，此前南非央行维持利率不变

路透约翰内斯堡9月22日 - 南非兰特兑美元周四回吐涨幅，此前南非央行维持利率不变。

南非央行今日连续第三次会议维持利率在7%不变，符合市场预期，央行并将南非经济成长预估由零上调至0.4%。

1530 GMT，兰特兑美元 跌0.5%，报13.6400兰特，日高为13.3775兰特，回吐了周三美联储决定维持利率不变后录得的涨幅。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。 (完)

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