南非汇市：兰特兑美元回落，此前央行暗示可能不会进一步升息

英国债市：英国长债收益率触及12月中以来最高，受美债遭抛售影响
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
路透约翰内斯堡9月23日 - 南非兰特兑美元周五回落，此前南非央行暗示可能不会进一步升息。
1628 GMT，兰特兑美元 跌0.35%，报13.6700兰特，周四收报13.6225兰特。
今年迄今，兰特兑美元大涨超过13%，受助于发达经济体利率近零的情况下，投资人在其他新兴市场资产中寻找收益。
但南非央行周四暗示，其2014年初开始的升息周期可能告终，周期内指标附买回利率升了200个基点。
“昨日央行的货币政策委员会会议对通胀的强硬立场明显要比之前几次的会议要弱，尽管在目前阶段，委员会肯定没有考虑降息。”南非标准银行在报告中指出。
“我们预计年底前兰特将在14.0000-15.0000宽幅区间内波动，略低于目前水准。”(完)
20年期英债 和30年期英债 最高分别升至1.928%和2.039%，为12月21日以来最高。截至1615 GMT，两者全日均上涨6个基点。
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