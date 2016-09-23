南非汇市：兰特兑美元回落，此前央行暗示可能不会进一步升息

路透约翰内斯堡9月23日 - 南非兰特兑美元周五回落，此前南非央行暗示可能不会进一步升息。

1628 GMT，兰特兑美元 跌0.35%，报13.6700兰特，周四收报13.6225兰特。

今年迄今，兰特兑美元大涨超过13%，受助于发达经济体利率近零的情况下，投资人在其他新兴市场资产中寻找收益。

但南非央行周四暗示，其2014年初开始的升息周期可能告终，周期内指标附买回利率升了200个基点。

“昨日央行的货币政策委员会会议对通胀的强硬立场明显要比之前几次的会议要弱，尽管在目前阶段，委员会肯定没有考虑降息。”南非标准银行在报告中指出。