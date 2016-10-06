南非汇市：兰特兑美元走低，因美国升息预期增强

路透约翰内斯堡10月6日 - 南非兰特兑美元周四走软，因押注美国12月将会升息，令新兴市场货币承压。

1530 GMT，兰特兑美元 报13.8550兰特，较周三纽约收盘下跌1%。

美国近期公布的数据显示，美国服务业活动急升至11个月高位，扶助增强美国联邦储备理事会(FED/美联储)最有可能在12月升息的理据。

投资者关注周五公布的9月非农就业报告，希望从中寻找下次升息时间的线索。

“毫无疑问，明天会很有看头，不过，这只是加重了今日交投清淡的局面，因全球市场已经陷入一种就业报告公布前按兵不动的模式，”Rand Merchant Bank的分析师John Cairns在一份报告中说。(完)