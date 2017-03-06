版本:
中国
债券 | 2017年 3月 7日 星期二 00:11 BJT

南非汇市：兰特走坚，因风险胃纳改善

路透约翰内斯堡3月6日 - 南非兰特周一走坚，跟随新兴市场货币走势，因全球风险意愿复苏，且数据表明南非经济前景改善。

1500GMT，兰特兑美元上涨0.33%，报12.9775兰特，三个交易日以来首次向下突破13.00的重要心理关口。

美元小幅走弱，因投资者锁定利润，美元在上周走高，因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)在3月稍晚升息的押注加大。

对中国经济的担忧减弱也扶助对新兴市场货币的需求。中国官员小幅下调了对2017年经济增长的预估，但称将进行改革，以防止发生债务危机。

南非数据显示，制造业前景改善，玉米产量提高，也缓解了对兰特的压力；周二将发布的经济增长数据，预计将提供更多经济略有改善的迹象。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐