南非汇市：兰特上涨，因商品价格持稳和本地债市需求强劲

路透约翰内斯堡3月7日 - 南非兰特周二上涨，至近一周来最高，受助于商品价格持稳和对本地债市的需求强劲。

1540 GMT，兰特兑美元升0.15%，报12.9900，前夜收盘为13.0100，兰特今日升至3月2日以来的盘中最高价，表现好于其它一些新兴市场货币。

分析师称，市场多少已预计到经济增长数据会疲弱，没有太多理会该数据。对本地债市的需求，以及兰特用于套利交易的吸引力，给兰特提供了支撑。