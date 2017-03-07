南非汇市：兰特上涨，因商品价格持稳和本地债市需求强劲

标题新闻：法国巴黎银行同意向纽约银行监管机构支付3.5亿美元，为外汇业务操作不当调查和解
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路透约翰内斯堡3月7日 - 南非兰特周二上涨，至近一周来最高，受助于商品价格持稳和对本地债市的需求强劲。
1540 GMT，兰特兑美元升0.15%，报12.9900，前夜收盘为13.0100，兰特今日升至3月2日以来的盘中最高价，表现好于其它一些新兴市场货币。
分析师称，市场多少已预计到经济增长数据会疲弱，没有太多理会该数据。对本地债市的需求，以及兰特用于套利交易的吸引力，给兰特提供了支撑。
南非去年第四季经济萎缩0.3%，因矿业和制造业产出下滑，重燃了对政府收入下降和南非是否能维持投资级信贷评级的担忧。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三持平，欧洲央行决策者谨慎的言论基调，加上一些经济数据表现为该地区多年来最好，给投资者提供了含糊不清的信号。
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。