南非汇市：兰特持坚，因金属价格上涨

路透约翰内斯堡3月13日 - 南非兰特兑美元周一持坚，受到金属价格走高提振。美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于本周做出利率决定。

1525 GMT,兰特兑美元升0.34%，报13.14，延续了升势。上周五美国发布的乐观就业数据巩固了美联储本周升息的预期。

市场普遍消化了美联储升息预期，投资者下一步关心的是美联储是否能够维持升息步伐，在6月和9月升息。

“所以重要的问题是，未来一两年的升息步伐是否会比预想地快，”Old Mutual Wealth分析师在公告中称。

商品价格，美国利率前景等全球因素对兰特走势的驱动力大于本地因素，Old Mutual Wealth分析师称。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)