南非汇市：兰特持坚，因金属价格上涨

标题新闻：欧洲央行管委雅兹贝奇称应维持量化宽松举措直至看到更多通胀可持续的证据
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路透约翰内斯堡3月13日 - 南非兰特兑美元周一持坚，受到金属价格走高提振。美国联邦储备理事会(FED/美联储)将于本周做出利率决定。
1525 GMT,兰特兑美元升0.34%，报13.14，延续了升势。上周五美国发布的乐观就业数据巩固了美联储本周升息的预期。
市场普遍消化了美联储升息预期，投资者下一步关心的是美联储是否能够维持升息步伐，在6月和9月升息。
“所以重要的问题是，未来一两年的升息步伐是否会比预想地快，”Old Mutual Wealth分析师在公告中称。
商品价格，美国利率前景等全球因素对兰特走势的驱动力大于本地因素，Old Mutual Wealth分析师称。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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