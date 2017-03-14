南非汇市：兰特走软，关注美联储货币政策决定

标题新闻：今年首季美国的银行放贷步幅连续第二季放缓，但银行业盈利增加－FDIC
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路透约翰内斯堡3月14日 - 南非兰特兑美元周二走软，市场关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策决定，且标普全球评级担心南非经济状况，促使投资人重新调整押注。
1308 GMT,兰特兑美元跌0.38%，报13.1800兰特，昨日纽约收报13.1300兰特。
市场预计美联储周三几乎肯定将升息，投资人将聚焦新的经济预估，以及今年还将升息几次的预估线索。
“一旦美联储宣布升息，可能会出现跳膝反应，我认为兰特将因此小跌，”TreasuryOne汇市交易员Andre Botha表示。
标普全球评级对南非经济成长疲弱和政治紧张局势表示担心，这也令投资人不安。标普若下调南非信贷评等，会令该国借款成本上升。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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众议院议长莱恩 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选