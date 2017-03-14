南非汇市：兰特走软，关注美联储货币政策决定

市场预计美联储周三几乎肯定将升息，投资人将聚焦新的经济预估，以及今年还将升息几次的预估线索。

“一旦美联储宣布升息，可能会出现跳膝反应，我认为兰特将因此小跌，”TreasuryOne汇市交易员Andre Botha表示。

标普全球评级对南非经济成长疲弱和政治紧张局势表示担心，这也令投资人不安。标普若下调南非信贷评等，会令该国借款成本上升。(完) (编译 李军; 审校 母红)