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市场报道 | 2017年 4月 5日 星期三 01:20 BJT

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存

路透约翰内斯堡4月4日 - 南非兰特兑美元周二反弹，此前在标普决定将南非信贷评级下调至垃圾级后兰特遭大幅抛售。

兰特兑美元较周一收盘升1.06%，报13.5250，稍早跌至近三个月低位的13.9400。

交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。

“市场上存在一些希望...我们可能会有新总统，新构架等等，”Investment Solutions首席分析师Lesiba Mothatha称。

在总统祖马重组内阁导致债信评等遭降级后，该国最大工会要求祖马辞职。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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