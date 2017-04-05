南非汇市：兰特扩大跌幅，因总统祖马获执政党内支持

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透约翰内斯堡4月5日 - 南非兰特兑美元周三延续跌势，此前该国政治纷争令标准普尔在本周稍早将该国债信评等下调至垃圾级别。
1500GMT，兰特兑美元较周二纽约收盘跌1.03%，报13.7700。
“部长们来来去去，这对国际投资人不是好兆头，所以很自然他们出于担心和恐惧出售了我们的货币。”Afrifocus Securities市场分析师Cheslyn Francis表示。
在南非总统祖马备受争议的内阁重组引发该国债信评等遭下调，震动了市场后，南非市场一直受政治风暴的左右。南非执政党非国大(ANC)表示支持总统祖马，并拒绝了要求总统下台的呼吁。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。