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债券 | 2017年 4月 6日 星期四 00:46 BJT

南非汇市：兰特扩大跌幅，因总统祖马获执政党内支持

路透约翰内斯堡4月5日 - 南非兰特兑美元周三延续跌势，此前该国政治纷争令标准普尔在本周稍早将该国债信评等下调至垃圾级别。

1500GMT，兰特兑美元较周二纽约收盘跌1.03%，报13.7700。

“部长们来来去去，这对国际投资人不是好兆头，所以很自然他们出于担心和恐惧出售了我们的货币。”Afrifocus Securities市场分析师Cheslyn Francis表示。

在南非总统祖马备受争议的内阁重组引发该国债信评等遭下调，震动了市场后，南非市场一直受政治风暴的左右。南非执政党非国大(ANC)表示支持总统祖马，并拒绝了要求总统下台的呼吁。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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