南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
祖马在召回戈尔丹数日后在内阁重组中将其革职，引发该国信贷评等遭下调。
1500GMT，兰特兑美元较周三纽约收盘升0.31%，报13.7675。
“要清楚，兰特后市风险还是很高，不排除会进一步下挫。但至少出现了一些回稳的迹象。”Rand Merchant Bank汇市策略师John Cairns表示。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。