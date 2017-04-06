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债券 | 2017年 4月 7日 星期五 01:10 BJT

南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高

路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。

祖马在召回戈尔丹数日后在内阁重组中将其革职，引发该国信贷评等遭下调。

1500GMT，兰特兑美元较周三纽约收盘升0.31%，报13.7675。

“要清楚，兰特后市风险还是很高，不排除会进一步下挫。但至少出现了一些回稳的迹象。”Rand Merchant Bank汇市策略师John Cairns表示。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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