南非汇市：兰特下滑，此前惠誉也将该国评等下调至垃圾级

欧洲经济：ECB副总裁冈斯坦西欧称，见到部分地区房价偏高
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。
1500GMT，兰特兑美元较周四纽约收盘跌0.3%，报13.7975兰特，跌幅小于预期，因美国公布疲弱就业数据后，美元走势反复。
自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
“要么是市场已经完全消化了评等下调，要么是市场相信这可能最终迫使总统祖马下台，从而对该国有利。”Nedbank高级分析师Isaac Mashego表示。
在惠誉下调南非评等后，摩根大通表示，会在4月底前将南非从其投资级别新兴市场债券指数中剔除。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透法兰克福5月24日 - 欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周三表示，欧元区房地产市场并未过热，但有一些地方房价偏高需要加以留意，特别市在主要城市的周边。
* 招标品种：国开行3/5/10年期固息增发债 * 招标金额：3/5年：50亿；10年：110亿 * 招标时间：5月25日14:30-15:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.25%-4.30%；4.27-4.32%；4.25-4.32% * 预测均值：4.27%；4.30%；4.30% 路透上海5月24日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三、五和10年三期债 。路透调查显示，穆迪下调中国评级对境内现券直接影响有限；考虑到目前流动性较为宽松 ，在参考今日农发行同期限新债招标结果基础上，明日国开行三期债收益率预测均值分别落 在4.27%、4.30%和4.30%。 北京一券商交易员称，目前资金较为宽松，明日国开债定位有望较二级水平稍有折让， 且曲线将继续平坦化。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，上述三个期限最 新收益率依次为4.3424%、4.3674%和4.3566%；明日三期债的标的券170205、17020
路透伦敦5月24日 - 欧元区政府公债收益率(殖利率)周三小升，投资者认为德国消费者信心改善，是显示经济形势改善可能促使欧洲央行缩减超宽松货币政策的最新证据。