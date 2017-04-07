南非汇市：兰特下滑，此前惠誉也将该国评等下调至垃圾级

路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。

1500GMT，兰特兑美元较周四纽约收盘跌0.3%，报13.7975兰特，跌幅小于预期，因美国公布疲弱就业数据后，美元走势反复。

自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。

“要么是市场已经完全消化了评等下调，要么是市场相信这可能最终迫使总统祖马下台，从而对该国有利。”Nedbank高级分析师Isaac Mashego表示。