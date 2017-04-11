版本:
中国
债券 | 2017年 4月 12日 星期三 01:26 BJT

南非汇市：兰特上升，法院将考虑对祖马的不信任投票是否采用不记名方式

路透约翰内斯堡4月11日 - 南非兰特周二上涨，因美元普跌，以及南非高等法院将考虑，对总统祖马的不信任投票是否采用不记名方式进行。

要求总统祖马辞职的压力增大，此前他对内阁进行重组招致争议，并导致南非的信贷评等被下调。高法消息发布后，兰特兑美元将升势扩大到1%。反对党派称，如果采用不记名投票，不信任案通过的可能性更大。

尾盘，兰特兑美元升1.10%，报13.8025兰特。

“任何政治消息都将会驱动兰特的短期走势，”BNP Paribas Cadiz Securities经济学家Jeffrey Schultz称。(完) (编译 刘静；审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐