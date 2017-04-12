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市场报道 | 2017年 4月 13日 星期四 01:30 BJT

南非汇市：兰特走强，受助于美元走软

路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。

自前财长戈尔丹在上月的政治危机中被解职后，新财长吉加巴试图缓解投资者的担忧。

1500 GMT，兰特兑美元上涨1.3%，报13.6450兰特，为4月5日以来最高。兰特周一触及12月以来最低，之后稳步回升。

Treasury One的首席汇市交易商Wichard Cilliers称，兰特受助于美元走软。美国向叙利亚发动导弹袭击，以及美朝紧张局势使美元一直承压。

“南非新财长的讲话也扶助支撑兰特，总体而言，他的讲话表明政策不会有大变动，”他说。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
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