南非汇市：兰特走强，受助于美元走软

中国金融：今年完成全部引战工作，6月将展开第二轮报价--东方资产
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透约翰内斯堡4月12日 - 南非兰特兑美元周三攀升至一周高位，受助于美元走软，以及南非新财长的讲话表明，政策不会有重大改变。
自前财长戈尔丹在上月的政治危机中被解职后，新财长吉加巴试图缓解投资者的担忧。
1500 GMT，兰特兑美元上涨1.3%，报13.6450兰特，为4月5日以来最高。兰特周一触及12月以来最低，之后稳步回升。
Treasury One的首席汇市交易商Wichard Cilliers称，兰特受助于美元走软。美国向叙利亚发动导弹袭击，以及美朝紧张局势使美元一直承压。
“南非新财长的讲话也扶助支撑兰特，总体而言，他的讲话表明政策不会有大变动，”他说。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
(新增台湾央行官员评论) 路透台北5月24日 - 台湾央行周三公布，4月日平均货币总计数M2年增率微降至3.63%， 主要是受到外资净汇入减少影响；而4月M1B年增率亦降至4.21%。累计1-4月M1B及M2平均年 增率则分别为4.97%及3.64%。 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟称，4月M2和M1B两大金融指标年增率虽下滑，但仍高 于主计总处对今年GDP成长率预估值1.92%，以及加上CPI年增率预估值1.08%后的两者合计年 增率3%；而1-4月银行体系超额准备平均达526亿台币，创2010年同期新高，显示目前银行体 系资金依旧相对充裕。 〞全球仍充满不确定因素，市场资金必须维持比较宽松的情况，银行也会维持较高的流 动性。〞她说。 她并指出，自去年下半年以来，台湾银行体系超额准备即逐月上升，主要是全球金融市 场仍存在高度的不确定因素，例如美国总统大选、4月的法国选举及近日的英国恐攻事件等 ，全球主要央行普遍采宽松政策。 央行并公布，至4月底止全体货币机构外汇存款余额突破5.3兆(万亿)台币大关，达到
* 人民币窄幅整理微收跌，有效波幅不大 * 客盘购汇仍较多，大行适度提供流动性 * 穆迪调整中国评级影响不大，客盘因素仍占主导 * 短期汇价料延续区间窄幅整理 * 关注美联储会议纪要 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价 则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客 盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区 间窄幅整理走势料难改。 他们并表示，客盘仍以贸易实需为主，对宏观事件敏感度不高；穆迪调降中国评级可能 会小幅增加国企的境外发债成本，但总成本不至于明显增加。市场更关心晚间美联储本月初 利率决议会议纪要，以借此寻找6月可能升息的线索。 “国际评级对国际投资者影响会大些，但中国的汇市比较封闭，参与者都比较‘讲政治 ’，所以没啥大变动。”一中资行交易员称， 他并表示，离岸人民币早间对评级有所反应，但很快缩减跌幅，因为离岸掉期市场疑似 受到干预；同时境