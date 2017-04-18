南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去

路透约翰内斯堡4月18日 - 南非兰特兑美元周二小涨，交投震荡，政治不确定性挥之不去。

南非副总统Cyril Ramaphosa周一表示，领导人应听听上街示威群众要求总统祖马下台的呼声。

周二盘初，兰特兑美元触及3月30日来最高的13.2400兰特，收盘报13.2800，微升0.08%。

“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)