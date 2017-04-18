南非汇市：兰特小涨，政治不确定性挥之不去

南非汇市：兰特兑美元升至四周高位，因传闻非国大将讨论罢免总统祖马
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
路透约翰内斯堡4月18日 - 南非兰特兑美元周二小涨，交投震荡，政治不确定性挥之不去。
南非副总统Cyril Ramaphosa周一表示，领导人应听听上街示威群众要求总统祖马下台的呼声。
周二盘初，兰特兑美元触及3月30日来最高的13.2400兰特，收盘报13.2800，微升0.08%。
“兰特被低估，每当有好消息，被低估的货币就会上涨。游行示威料令总统处于不利的局面。”Efficient Group首席分析师Dawie Roodt表示。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透约翰内斯堡5月23日 - 南非兰特兑美元周二大涨至四周高位，因媒体报导，南非非洲人国民大会将在本周末举行的一次主要党内会议上，讨论罢免总统祖马。
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路透雅典/伦敦5月23日 - 希腊短期公债收益率周二飙升，此前欧元区财长未能就希腊债务减免与国际货币基金组织(IMF)未达成一致，也未批准向希腊发放新一批贷款。