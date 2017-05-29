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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 00:31 BJT

南非汇市：兰特兑美元走软，此前南非总统祖马挫败对他的不信任动议

路透约翰内斯堡5月29日 - 南非兰特兑美元周一走软，此前南非总统祖马在周日非国大高官会议上挫败对他的不信任动议。

兰特兑美元跌0.76%，报12.9675兰特，回吐了上一交易日录得的多数升幅，因投资人预计祖马将继续领导非国大和南非。

在祖马3月撤掉了备受尊重的财长戈尔丹，引发该国信贷评等遭下调后，他面临的来自非国大成员、反对党和社会各界的反对压力越来越大。

穆迪上周同南非政商及工会组织会晤后，预计将在周五宣布对南非的信贷评等决定。穆迪目前给予南非的评等仍较次投资级别高两个级距。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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