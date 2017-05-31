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债券 | 2017年 6月 1日 星期四 00:13 BJT

南非汇市：兰特兑美元下滑，因贸易数据有好有坏及预期美国即将升息

路透约翰内斯堡5月31日 - 南非兰特兑美元周三走软，因贸易数据有好有坏，且预计美国即将升息，令交易商保持谨慎。

兰特兑美元跌0.4%，报13.1875兰特，从日高13.0600兰特回软，因南非录得连续第三个月贸易顺差，尽管幅度小于预期，这未能令政治不确定性的阴云消散。

“只要有政治杂音继续主导消息面，并带动悲观情绪，兰特的短期前景仍不利。”ETM analytics分析师Halen Bothma表示。

4月初下调南非主权评等的惠誉和标普预计将在本周对南非评等做后续的决定，而穆迪则定于未来两周内检讨南非评等。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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