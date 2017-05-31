南非汇市：兰特兑美元下滑，因贸易数据有好有坏及预期美国即将升息

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透约翰内斯堡5月31日 - 南非兰特兑美元周三走软，因贸易数据有好有坏，且预计美国即将升息，令交易商保持谨慎。
兰特兑美元跌0.4%，报13.1875兰特，从日高13.0600兰特回软，因南非录得连续第三个月贸易顺差，尽管幅度小于预期，这未能令政治不确定性的阴云消散。
“只要有政治杂音继续主导消息面，并带动悲观情绪，兰特的短期前景仍不利。”ETM analytics分析师Halen Bothma表示。
4月初下调南非主权评等的惠誉和标普预计将在本周对南非评等做后续的决定，而穆迪则定于未来两周内检讨南非评等。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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