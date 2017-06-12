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债券 | 2017年 6月 12日 星期一 23:57 BJT

南非汇市：兰特兑美元走强，摆脱穆迪下调南非评等的影响

路透约翰内斯堡6月12日 - 南非兰特兑美元周一走强，摆脱了穆迪下调南非本币和外币信贷评等的影响。

1519GMT，兰特兑美元报12.7925兰特，较上周五纽约收盘水准12.9475兰特高1.21%。

Investec首席分析师Annabel Bishop表示，兰特受风险意愿重燃提振。

穆迪上周五将南非评等由Baa3下调一个级距至Baa2，为最低的投资级别，评等展望为负面，指因内阁突然重组以及经济成长前景趋弱。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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