南非汇市：兰特兑美元小涨，英美政治和经济不确定性鼓励投资人寻求高收益

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透约翰内斯堡6月13日 - 南非兰特兑美元周二延续昨日升势，英美政治和经济的不确定性鼓励投资人在其他地区寻求较高收益。
1528GMT，兰特兑美元升0.35%，报12.7750兰特，周一纽约市场收盘报12.8200兰特。
“尽管所有评等机构都下调了南非评等，但兰特继续表现出韧性，技术面来看，目前的水准预示兰特可能升向12.5000水准，但南非基本面情况看来并不支持这一前景。”Nedbank分析师在报告中指出。
自穆迪上周五下调南非评等一个级距，且展望为负面后，兰特兑美元已经上扬了约1.5%。穆迪仍是唯一一家给予南非投资级别信贷评等的机构。
全球市场来看，交易商聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始的为期两日货币政策会议，市场普遍预计美联储将加息。投资人焦点将放在对未来几个月升息步幅的新暗示，以及对经济和通胀前景的评估。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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