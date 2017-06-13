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债券 | 2017年 6月 14日 星期三 00:59 BJT

南非汇市：兰特兑美元小涨，英美政治和经济不确定性鼓励投资人寻求高收益

路透约翰内斯堡6月13日 - 南非兰特兑美元周二延续昨日升势，英美政治和经济的不确定性鼓励投资人在其他地区寻求较高收益。

1528GMT，兰特兑美元升0.35%，报12.7750兰特，周一纽约市场收盘报12.8200兰特。

“尽管所有评等机构都下调了南非评等，但兰特继续表现出韧性，技术面来看，目前的水准预示兰特可能升向12.5000水准，但南非基本面情况看来并不支持这一前景。”Nedbank分析师在报告中指出。

自穆迪上周五下调南非评等一个级距，且展望为负面后，兰特兑美元已经上扬了约1.5%。穆迪仍是唯一一家给予南非投资级别信贷评等的机构。

全球市场来看，交易商聚焦美国联邦储备理事会(FED/美联储)周二开始的为期两日货币政策会议，市场普遍预计美联储将加息。投资人焦点将放在对未来几个月升息步幅的新暗示，以及对经济和通胀前景的评估。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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